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Україна

«Нас намагаються знищити»: Зеленський звернувся до українців

11:12 10 жовтня 2022
Президент Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України 10 жовтня.

Своє звернення до українців він розмістив у соціальних мережах.

«229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Взагалі. Знищити наших людей, які сплять удома у Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу у Дніпрі та Києві», — написав глава держави.

Зеленський заявив, що повітряна тривога не вщухає по всій Україні.

«Є попадання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і будемо сильними», — додав він.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет. У Києві за офіційною інформацією загинули вісім людей .

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