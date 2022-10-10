Країна-терорист рф вийшла з пенсійної угоди: як це позначиться на українцях

У червні 2022 року країна-агресор російська федерація вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, підписантами якої були 13 країн: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, росія, Таджикистан Туркменістан, Україна, Узбекистан.

У Москві мотивували свій демарш суттєвими змінами пенсійного законодавства у країнах, проте неофіційно заявили, що основною метою розриву угоди є економія коштів, зазначив експерт Пенсійного фонду Сергій Коробкін.

Тому, зазначив він, громадяни з країн СНД, які переїжджатимуть до росії, не зможуть розраховувати на повноцінну пенсію, якщо вони не мають російського стажу. Проте пенсії, призначені за цією угодою, продовжують виплачувати. Це закріплено статтею 13 угоди, де, зокрема, зазначено, що кожен учасник цієї угоди може вийти з неї, надіславши відповідне письмове повідомлення депозитарію. Дія угоди щодо цього учасника припиняється через шість місяців з дня отримання повідомлення.

У Пенсійному фонді України повідомили, що наразі опрацьовуються зміни до законодавства, зокрема, щодо обчислення страхового стажу та заробітної плати громадянам, які працювали на території росії, проте конкретизувати його суть не стали.

Ще одна пенсійна угода — Тимчасова угода між Урядом України та Урядом рф про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року, — нині практично не функціонує.

Відповідно до статті 1 цієї угоди, громадяни, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання, на території обох держав мають право на пенсію за віком :

чоловіки — після досягнення 55 років при загальному стажі роботи не менше 25 років;

жінки — після досягнення 50 років за загального стажу роботи щонайменше 20 років.

Водночас, документ передбачає, що при призначенні пенсії на території України, компетентні органи рф відшкодують витрати на виплату цієї пенсії за час, відпрацьований у районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до них, починаючи з 1 січня 1991 року.

Відшкодування за цією угодою має відбуватися до виникнення права на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України. Також призначену в Росії дострокову пенсію повинні й надалі виплачувати у разі переїзду пенсіонера в Україну, доки такий громадянин не досяг 60 років. Однак на даний час таке відшкодування не провадиться і тому виплата частини пенсій, призначених відповідно до зазначеної угоди, не здійснюється.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня було введено додаткову гарантію пенсіонерам у віці від 70 років і старше, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років).

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