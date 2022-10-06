«У якому стані в росії ядерна зброя великого радіуса ураження?»: таролог дала неочікувану відповідь

Як пояснює на своєму каналі таролог Олена Бюн, сьогодні в кремлі присутній страх віддати наказ щодо застосування ядерної зброї. До того ж карти вказують на почуття сорому через провалену війну в Україні. Кремль хоче безпеки та комфорту для себе і свого оточення, прагне насолоджуватися життям в багатстві та достатку.

«Те, що росія кричить про застосування ядерної зброї — це хитрий політичний хід, який, на думку кремля, матиме вплив на Захід, — вважає таролог. - Однак, кремль повинен піти з прямої дороги погроз та шантажу. Ті, хто безпосередньо відповідає за роботу та використання цієї зброї, не зможуть дати точну оцінку в якому стані вона знаходиться. Все через те, що навчальний пуск ядерки вже давно не проводився, ця зброя стара, вона „залежалась“, а нових сучасних запасів немає».

По центру випала карта «Палац мечів» — вона означає дезінформацію та дезорієнтацію.

«Тобто ті, хто відповідають за ядерну зброю, не можуть сказати як вона себе поведе, коли її запустити. Ніхто в цьому не впевнений, до прикладу, її можуть запускати наліво, а вона полетить направо. Навіть якщо уявити, що наказ про застосування цієї зброї буде, відповідальні люди просто не виконають його і відмовляться робити запуск. Вони усвідомлюють, що це катастрофічно небезпечно, і переживають за себе та свої сім’ї. Сам кремль не знає в якому стані знаходиться ця зброя, не розуміє, що вона може зірватися і на їхній території. Під час запуску там, на місці, може виникнути аварійна ситуація — вибух. Якби вони знали про справжній стан зброї, вони б так сміливо не «виступали». Агресивно бризкати слиною, погрожуючи всьому світу — це дурість.

До того ж кремль отримав таємне послання від НАТО з точним переліком місць, куди вона битиме у випадку застосування росією ядерної зброї. Карти кажуть про те, що в будь-якому разі бункер не врятує кремль, адже та сучасна зброя, яку має НАТО, пробиває ще нижче, на серйозну глибину. Крім того, у них ця зброя зберігається вся разом, тому якщо при запуску станеться вибух, то він зачепить й іншу зброю, усе піде ніби ланцюжком. Тобто вони самі сидять як на пороховій бочці".

Тому, констатує таролог, росія стоїть перед вибором прийняття цього рішення. Вони бояться і навряд чи це зроблять, адже їм хочеться жити і насолоджуватися життям. Отже, шанс уникнути глобального ядерного вибуху — є.

Раніше відома екстрасенс Людмила Хомутовська назвала дату перемоги України у війні з росією.

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