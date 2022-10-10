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Суспільство та люди

«Ганебні невдахи»: у Зеленського емоційно прокоментували ракетні удари путіна

14:13 10 жовтня 2022
Путін

В адміністрації президента вважають, що спроби російських терористів залякати українців приречені на невдачу.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни — ганебні невдахи. Ви думали нас злякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних трусів? Ви думаєте, що ми зупинятимемося? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. Й не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян», — написав він.

За словами глави ОП, Україна продовжує йти вперед.

«Ми і далі будемо знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю» — підкреслив голова ОП.

Він додав, що ракетні удари ворога роблять нас ще злішими.

«Ці удари лише прискорять наш рух уперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими», — резюмував Єрмак.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в Україні пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури, без електроенергії залишилися десятки міст та сіл. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головна мета російських військових злочинців — посіяти паніку, злякати, залишити українців без світла та тепла. Але ми все будемо відновлювати й не перестанемо боротися за свою свободу.

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