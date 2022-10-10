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Суспільство та люди

У Києві відновили рух метро на всіх лініях

14:28 10 жовтня 2022
метро

У метро Києва вранці 10 жовтня під час ракетного обстрілу росіян довелося зменшити кількість поїздів, а потім і зовсім припинити роботу.

Але зараз рух відновлено, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену поки що відновлено. Також відновив роботу пересадочний вузол «Театральна» — «Золоті ворота», — написав він.

Кличко закликав мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил воєнного стану.

«Без гострої потреби не їдьте сьогодні до міста», — додав він.

Він також нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.

Нагадаємо, Київ вранці 10 жовтня зазнав масованого ракетного обстрілу. Рух у метро Києва після ракетних ударів припинився, станції почали працювати як укриття.

Вибухом також було пошкоджено центральний залізничний вокзал, але посадка та висадка на потяги не припинялася.

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