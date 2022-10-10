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Додзвонитися рідним практично неможливо: у яких областях не працює мобільний зв'язок

16:13 10 жовтня 2022
Додзвонитися рідним практично неможливо: у яких областях не працює мобільний зв&#39;язок

Масована ракетна атака ворожих військ по українських містах вранці 10 жовтня призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і мобільним зв'язком у різних регіонах країни. Як повідомили у Держспецзв'язку України, така нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Всі оператори і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.

Наразі ж Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України, зокрема у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю саме мобільного зв'язку.

При цьому фахівці нагадують про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріалів із результатами ударів рашистів по об'єктах телекомунікаційної інфраструктури країни.

Нагадаємо, що у Києві та області через обстріли вирішили застосувати віялові відключення електроенергії, а у Львові досі триває відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

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