Зеленський попросив українців обмежити ввечері споживання електроенергії: що потрібно зробити

На тлі пошкодження об'єктів важливої інфраструктури через ракетні удари росіян керівництво країни просить українців обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00.



Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«В результаті сьогоднішнього обстрілу рашистів переконливо просимо всіх, по можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії», — написав він.



Крім того, народний депутат Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є:



- електрообігрівачі

- бойлери

- кухонна електроплита,

- мікрохвильова піч,

- пральна машина,

- електрична духова шафа,

- електрочайник (кавоварка),

- праска

- посудомийна машина

- кондиціонер

- зарядні пристрої

- порохотяг

- комп'ютер

- ТБ.



Тому ними теж сьогодні бажано менше користуватися.



Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Україні Внаслідок цього було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Через пошкодження у Києві та області застосують віялові відключення електроенергії для збалансування енергосистеми країни. Очікується, що тривалість вимкнень буде близько двох годин.

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