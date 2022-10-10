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Суспільство та люди

Зеленський попросив українців обмежити ввечері споживання електроенергії: що потрібно зробити

16:32 10 жовтня 2022
свічки

На тлі пошкодження об'єктів важливої інфраструктури через ракетні удари росіян керівництво країни просить українців обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00.

Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«В результаті сьогоднішнього обстрілу рашистів переконливо просимо всіх, по можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії», — написав він.

Крім того, народний депутат Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є:

- електрообігрівачі
- бойлери
- кухонна електроплита,
- мікрохвильова піч,
- пральна машина,
- електрична духова шафа,
- електрочайник (кавоварка),
- праска
- посудомийна машина
- кондиціонер
- зарядні пристрої
- порохотяг
- комп'ютер
- ТБ.

Тому ними теж сьогодні бажано менше користуватися.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Україні Внаслідок цього було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Через пошкодження у Києві та області застосують віялові відключення електроенергії для збалансування енергосистеми країни. Очікується, що тривалість вимкнень буде близько двох годин.

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