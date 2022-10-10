«Це ще був той квест»: під час масованого удару по Україні жінка народила у бомбосховищі

Сьогодні під час повітряної тривоги у Калуші народився хлопчик. Дитина з’явилась на світ саме у момент відбою. Про це адміністрація пологового будинку повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Пологи в бомбосховищі під час масштабної тривоги- ще той квест! Але нас не здолати! Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо!».

Невдовзі медики повідомили, що надзвичайно мужньою парою стали Діана та Микола Кажук. В них народився син Артем вагою 2600 грамів.

«Тривога була довгою. Ми їх спустили у бомбосховище, й вони там народили. Микола її дуже підтримував, він — молодець. Пологи у жінки були від самого ранку, вона тужилася й старалася. І от, коли прозвучав відбій тривоги, Діана народила», — розповіла «Суспільному» виконувачка обов'язків керівника медустанови Леся Григорів.

Нагадаємо, як вчинити, якщо дитина під час ядерного вибуху путіна перебуває у школі чи садочку.



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