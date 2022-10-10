«Ми на порозі серйозних успіхів на фронті, які примушують Москву кидати на стіл її останні козирі»: блогер про ракетні удари по Україні

Український журналіст-блогер та письменник Дмитро Вовнянко в Фейсбуці висловив думку щодо причин масових ракетних ударів по більшості областей України. Він впевнений: втрата окупантами Херсону і лівого берега Дніпра — справа найближчого часу і що в російському генштабі це вже усвідомили. Звідси й почалась ракетна істерика.

«Тут одне з двох. Якщо Кримський міст підірвали наші (ракетами), це означає що найближчим часом почнеться наш наступ, перед яким за класикою ворогу сильно ускладнили логістику. Ракетна істерика — реакція від безсилля, бо ракети у Москві завершуються, а нових вони виробляти не можуть. Тому й почали бити С-300 і Шахед-Мопедами. Якщо ж Кримський міст підірвали самі росіяни, то це, швидше за все зробили спецпризначенці гру. Бо міст охороняли росгвардія і фсб. Причиною могло послужити як раз усвідомлення російським генштабом того факту, що Херсон і лівий берег будуть втрачені ними дуже скоро і цьому вже не запобігти. А тоді Шойгу вже не у відставку піти будуть закликати. Тоді його розіпнуть. Але зараз Шойгу весь в білому. Чому провал на фронті? Бо Кримський міст підірвали. А хто охороняв міст? фсб. А хто невірну інформацію по стану української армії надавав? фсб. Тобто хто у всьому винний? А тут якраз армія рф ракетну істерику влаштувала. росія марно витрачає ракети? Шановні, які ракети, який можливий програш росії, коли ідеться про комфорт самого Шойгу? У що я точно не вірю, так це у вантажівку з вибухівкою. Бо нереально».

Наприкінці блогер зазначає — ми на порозі серйозних успіхів на фронті, які примушують Москву кидати на стіл її останні козирі. Бо ядерна загроза нікого не налякала.

«Питання лише в одному. Ми вистоїмо? Додавимо гадину?»

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