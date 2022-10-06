«Це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави», — Тіна Кароль зустрілась з визволеними бійцями полку «Азов»

Співачка Тіна Кароль, яка випустила потужний патріотичний кліп «Вільні. Нескорені», зустрілася з мужніми захисниками полку «Азов», звільненими з полону. Зустріч пройшла в Лос-Анджелесі, куди бійці прибули для подальшої реабілітації.

Артистка поспілкувалася з трьома захисниками та дружиною воїна, який досі перебуває в полоні. Це Георгій — один із засновників українського полку «Азов», родом з Грузії; Владислав — позивний «Вікіпедія»; Артур — позивний «Барік»; Юлія — дружина українського захисника Арсенія, позивний «Процес», що залишається в російському полоні без будь-якого зв’язку серед сотень військовополонених, яких утримують у жахливих умовах.

«Полк «Азов» — це не просто військові. «Азов» — це приклад для наслідування на покоління вперед, наші бійці є героями зі сталі, вони є символом новітньої історії України.

Їх воля, їх жага, їх відчуття єдиної батьківщини надихає наших дітей і дає усвідомлення, хто такий справжній українець, що є наше ДНК.

Раніше шукали героїв серед блокбастерів, та сьогодні вони тут перед вами, герої насправді серед нас! Українські військові полку «Азов» — це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави.

Я багато разів говорила з Юлією, яка сьогодні присутня тут, її чоловік Арсеній зараз знаходиться у російському полоні. Я запитала Юлю, що б ви хотіли почути від мене, що я повинна донести до ЗМІ, до поважних персон та політиків, які сьогодні прийшли на цю зустріч?

Найголовніше, що було сказане: ми повинні об'єднуватися навколо тих, хто ще у полоні. Ми повинні давити на міжнародні організації, на політиків та світову спільноту, щоб не знижувати градус уваги до тих, хто ще у полоні!

Якщо ви запитаєте мене, яка найстрашніша в житті молитва? Я вам скажу: це молитва вдови. Я знаю, що таке читати її щодня", — емоційно звернулася Тіна Кароль.

Українські Герої, бійці полку «Азов» мужньо тримали оборонні позиції металургійного комбінату «Азовсталь», останньої барикади міста Маріуполя в березні-травні 2022 року. Ті, хто вижив, були захоплені наприкінці травня та звільнені під час обміну полоненими у червні. Нещодавно Україна звільнила ще деяких захисників під час безпрецедентного обміну військовополоненими.

Зустріч з бійцями полку «Азов» відбулася за сприянням команди активістів Stand With Ukraine Foundation в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, зараз Тіна Кароль перебуває в гастрольному турі по США на підтримку України.

Артистка різко висловлюється про колег, які замовчують війну, або «перевзуваються», залежно від обставин.

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