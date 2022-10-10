«5-річний Григорій став круглим сиротою»: його мама загинула під час ракетного удару в столиці

Трагічну історію на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла українська журналістка Оксана Данилюк.

«Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Вранці в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Грішу до дитячого садочку і поспішала на роботу. Півроку тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботливого дитинства, вони забирають найголовніше — материнську любов».

У коментарях користувачі запитали чим можуть допомогти дитині. Журналістка зазначила, що поки що всі у шоковому стані й не обговорювали дане питання. Вона додала, що у хлопчика залишились баба, дід, дядько зі сторони мами. Наразі його забрала няня, вони чекають на приїзд родичів.

Нагадаємо, експерт розповів, чому російські фашисти обстрілювали українські міста ракетами та «шахідами»

829

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram