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Події

«5-річний Григорій став круглим сиротою»: його мама загинула під час ракетного удару в столиці

18:50 10 жовтня 2022
машина після ракетної атаки

Трагічну історію на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла українська журналістка Оксана Данилюк.

«Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Вранці в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Грішу до дитячого садочку і поспішала на роботу. Півроку тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботливого дитинства, вони забирають найголовніше — материнську любов».

У коментарях користувачі запитали чим можуть допомогти дитині. Журналістка зазначила, що поки що всі у шоковому стані й не обговорювали дане питання. Вона додала, що у хлопчика залишились баба, дід, дядько зі сторони мами. Наразі його забрала няня, вони чекають на приїзд родичів.

Нагадаємо, експерт розповів, чому російські фашисти обстрілювали українські міста ракетами та «шахідами»

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