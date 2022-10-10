Їхав на роботу: під час ракетного удару по центру Києва загинув поліцейський

Внаслідок ракетних ударів росії по Україні 10 вересня загинуло 11 людей, 87 — постраждали. Таку інформацію наразі озвучують у поліції та ДСНС. Під час обстрілу Києва загинули вісім людей. Стало відомо, що серед загиблих — 41-річний поліцейський полковник Юрій Заскока (на фото у заголовку). Юрій працював у Департаменті кіберполіції. У пресслужбі Національної поліції України повідомили, що поліцейський загинув під час обстрілу росіянами Шевченківського району Києва — він був у машині, їхав на роботу столичним бульваром Шевченка.

«У департаменті Юрій обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури , — повідомили у прес-службі Нацполіції. — Роботі в поліції він присвятив загалом 24 роки. Без батька залишилося двоє дітей».

Про ще одну загиблу внаслідок обстрілу росіянами центру Києва повідомила у Facebook журналістка Оксана Данилюк:

«Сьогодні друг мого Макара, п'ятирічний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні у машині від російської ракети загинула його мама, яка відвезла Гришу до садка і поспішала на роботу. Півроку тому помер батько хлопчика… «

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вранці 10 вересня українська ППО збила понад половину ракет, випущених ворогом по мирних містах. Також начальник Київського обласного главку поліції Андрій Небитов розповів про наслідки 23 ракетних ударів по Київській області.

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