Подихають як мухи: стало відомо про втрати «грізної другої армії світу» в Україні

Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та по житлових будинках.

За даними Генштабу, протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Противник використовував крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Силами оборони було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Водночас ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня батальйонна тактична група противника 150-ї мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалася переважно з новомобілізованих військовослужбовців, вже втратила понад 520 осіб загиблими.

Росіяни перекидають ближче до фронту додаткові групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини російські окупанти, поряд з хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в'язні, представники приватної військової компанії «Вагнер». Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують й виписують, щоб звільнити койкомісця.

Як повідомляли «ФАКТИ», Україна має найближчим часом отримати німецьку систему протиповітряної оборони.

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