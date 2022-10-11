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Дванадцять ракет прилетіли до Запоріжжя, є загиблий: фото та відео наслідків

11:07 11 жовтня 2022
Пожежа у Запоріжжі

У Запоріжжі, по якому ранком 11 жовтня рашисти скерували 12 ракет С-300, на місці одного з «прильотів», куди влучили дві ракети, загинула людина.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв.м.

«Для пошуку ймовірних постраждалих співробітники ДСНС провели оперативну розвідку в одному із житлових будинків, що розташований поруч. На щастя, жоден мешканець не постраждав», — додали у надзвичайній службі.

 

Телеграм-канал "Это Запорожье" поточнив, що загинув охоронець автосалону.

 

 

Також повідомляється, що до п'яти збільшилася кількість жертв попереднього обстрілу рашистів - цієї ночі рятувальники дістали з-під завалів ще трьох загиблих людей.

Тим часом у мережі з'явилося відео наслідків обстрілу росіянами Ладижинської ТЕЦ на Вінничині.

 

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили про завдані росіянами удари по інфраструктурі більше 30 міст. Ворог здійснив понад 60 ракетних та 32 авіаційних ударів, а також більше 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Фото ДСНС

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