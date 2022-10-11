Окупантам не вдається прорватися на Донбасі: чергові спроби атакувати Бахмут, Майорськ та Соледар відбиті, — Генштаб

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 60 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню — постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, 73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них — 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

На передовій окупанти не полишають спроб утримати тимчасово захоплені території, обстрілюють позиції наших військ, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони, намагаються вести наступальні дії на окремих напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ, станом на 06:00 11 жовтня поточного року, не спостерігається. Нагадаємо, що напередодні диктатори росії та білорусі оголосили про розгортання «регіонального угруповання» двох країн на території рб.

На сході країни Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25. Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили дані щодо втрат ворога за попередні дні. Так, 9 жовтня в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області ЗСУ знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки, а 10 жовтня в районі населеного пункту Берислав було уражено ангар з військовою технікою противника.

За інформацією оперативного командування «Південь», на південному напрямку українська авіація завдала 4 удари по противнику, в тому числі й по системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, що на Бериславщині, нашими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних шпигуни «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. На даний час відомо про 174 «двохсотих» рашистів, а також знищені 2 гаубиці «Мста-Б», 12 одиниць авто-бронетехніки, 2 танки, 2 міномети, 2 склади боєкомплектів. Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата «Гіацинт-Б».

Загальні втрати ворога на цей час наступні:

Фото Генштабу

В Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість — 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма «Калібрами» на бортах.

Тим часом, за даними розвідки, викладачам вузів Херсону, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму. Також відомо, що в разі «ускладнення» ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять там службу.

«У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів. Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів», — додали у Генштабі.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов, називав ситуацію на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки, вкрай складною. Там росіяни постійно намагаються атакувати наші позиції та мають деякі успіхи. Є ознаки загострення ситуації й у напрямку на Сватове, Рубіжне та Лисичанськ.

Фото Генштабу ЗСУ

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