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«Готуйтесь — тиждень буде напруженим»: український таролог

13:00 11 жовтня 2022
Роман Шептицький

Учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви Екстрасенсів» Роман Шептицький, який раніше спрогнозував близьке звільнення Херсону й атаку дронами Київщини, дав прогноз щодо ситуації в Україні з 11 до 15 жовтня. За його словами, очевидно, що ворог не готовий здаватись й планує далі нищити військову та критичну інфраструктуру.

«Те, що відбулось 10 жовтня — вкотре відкрило світу очі на те, яким є насправді правління рф. Й він зрозумів, що наступними можуть бути вони. Тому варто очікувати нові санкції, нову зброю, матеріальну допомогу. Українці, ми як йшли до перемоги, так і йдемо. Зрозумійте, своїми діями рашисти зробили гірше тільки собі, бо світ допомагатиме нам ще більше, — заявив екстрасенс. — Наскільки я розумію, повторні атаки можуть бути. Й це зазвичай відбуватиметься вночі. Тому очікувати по всій території України підвищених повітряних загроз варто. Я не відчуваю енергії втихомирення. Від рашистів буде ще багато загроз, ракет достатньо, але ми їх всі подолаємо, хай це будуть їхні останні агонії. Маємо зараз всі об’єднатись у молитві за мир в кожному куточку країни. Готуйтесь — тиждень буде напруженим».

А ось щодо наступу з білорусі, то екстрасенс вважає, що це реально. За його прогнозами, це може статись впродовж 9 днів. Проте тоді, впевнений він, перемога України буде ще швидшою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, як блогер відреагував на ракетні удари по Україні: «Ми на порозі серйозних успіхів на фронті, які примушують Москву кидати на стіл її останні козирі».

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