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Україна

18 крилатих ракет не досягли мети вранці 11 жовтня завдяки ЗСУ, — Командування Повітряними силами

14:28 11 жовтня 2022
Ракета

В Командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили про збиття ракет, які росіяни випустили по українським містам 11 жовтня.

«Близько 7 ранку з району Каспійського моря працювала стратегічна авіація окупантів — ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555. Близько 9:00 чотири ракети знищено силами та засобами Повітряного командування „Південь“. До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України», — йдеться у повідомленні.

Була і друга хвиля пусків. Так, з 9:30 до 13:00, за попередніми даними, було знищено ще 14 крилатих ракет окупантів.

В Одеській ОВА уточнили, що станом на 13:00 годину над Миколаївщиною було знищено 8 крилатих ракет типу «Калібр», Х-101 та безпілотник оперативно-тактичного рівня, над Одещиною — 5 крилатих ракет.

Нагадаємо, що ворог піддав масованому обстрілу Запоріжжя.

Ілюстративне фото з мережі

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