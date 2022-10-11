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Україна

Ладижинська ТЕС повторно зазнала атаки: поранено шістьох рятувальників

17:00 11 жовтня 2022
Ладижинська ТЕС

Зранку 11 жовтня росіяни атакували на Вінниччині електростанцію двома дронами-камікадзе Shahed-136, іранського виробництва.

«Пошкоджено енергетичне обладнання станції, — повідомили у пресслужбі ДТЕК. — На щастя, обійшлося без жертв. Наразі задля безпеки на об’єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники знаходяться в укриттях. На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання».

Втім, як потім зазначили у пресслужбі, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ.

«Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією — 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.

В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства".

Відомо, що через часткове пошкодження електромережі відсутнє водопостачання у Тульчинській територіальній громаді, що поруч з Ладижином. Людей просять робити запаси щонайменше на 72 години.

Зазначимо, що крім Ладижина, вибухи стались і у Вороновиці під Вінницею. Про це повідомив очільник громади Олександр Ковінько.

«В нашій громаді влучання по інфраструктурному об’єкту!

Фахівці працюють ! Тримаймося разом та допомагаймо один одному !

Слава Україні!«

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