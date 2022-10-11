«Зараз одна людина блокує мир — і ця людина у Москві», — Зеленський

Лідери G7 у вівторок провели термінову он-лайн зустріч за участі президента України Володимира Зеленського. Він повідомив їм про жахливі наслідки ракетних атак, які країна-агресор завдає по Україні вже кілька днів поспіль, а також закликав до симетричних дій у відповідь.

«На рівні всієї „Групи семи“ й усього нашого демократичного світу маємо відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом», — сказав очільник української держави, додавши, що має бути запроваджено жорстку цінову стелю для експорту нафти й газу з росії, аби держава-терорист отримала нуль прибутку.

«Саме такі кроки можуть наблизити мир: вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни», — вважає Зеленський.

При цьому він знов підтвердив відсутність намірів вести перемовини із цим керівником росії, «який не має майбутнього».

«Зараз одна людина блокує мир — і ця людина у Москві», — наголосив Зеленський.

Лідери країн «Великої сімки» (G7) за підсумками зустрічі наголосили, що будуть підтримуватимуть Україну у війні «стільки, скільки буде потрібно», повідомляє Bloomberg.

Президентка ж Європейського парламенту Роберта Мецола у вівторок, 11 жовтня, заявила, що Україні потрібно надати важке озброєння та оборонні системи на тлі нової ескалації російської агресії.

«Україна має бути спроможною захищати себе, і нас, якщо говорити у широкому сенсі. І на цьому більш небезпечному етапі війни вони потребують важке озброєння та оборонні системи, які дозволять їм відбити агресію», — заявила вона.

Нагадаємо, 18 крилатих ракет вранці 11 жовтня не досягли мети, їх було збито завдяки ЗСУ, які вже мають на озброєнні ракетні установки від союзників.

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