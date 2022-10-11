Президент України Володимир Зеленський після варварських обстрілів мирних українських міст, у тому числі й столиці, рашистами заявив, що цим агресор не залякає країну та її громадян, а лише ще більше об'єднає їх та у чергове переконає, що терористів треба знешкоджувати.

«Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте на їхні реальні цілі, окрім обʼєктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці… Перехрестя у Києві, де я стою. Перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. Ось така ціль. Сімсот метрів звідси — дзвіниця Софійського собору. москви ще не було, коли він уже стояв. Трохи далі — Володимирська гірка, місце, яке стало джерелом християнства й культури для сходу Європи. Зокрема для території, яка значно пізніше стала називатися Росією. Поруч зі мною — корпуси університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років. Вони пошкоджені зараз цим російським ударом. Але ми все відновимо. Міський Будинок учителя теж сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди буде для українців місцем памʼяті про нашу величну історію державотворення. І прямо за мною — дитячий майданчик у парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети. Але він не просто у парку Шевченка. Він на одній із головних київських музейних вулиць. Зокрема, пошкоджено цим ударом терористів Музей мистецтв імені Ханенків», — сказав Зеленський та додав, що подібне відбувається у багатьох містах України, де цілями для ворожих ракет стають цивільні, культурні, освітні обʼєкти.

росія, за словами президента, каже, що хоче зіштовхнути Україну у XVIII століття, але натомість сама вона «випала у значно давніший час, у час дикунів», якими росіяни стали цілком свідомо, а Україна все одно залишиться у XXI столітті.

«Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти», — додав він.

Президент зазначив, що російська армія спеціально завдала ударів по Києву в ранкову годину пік — це є характерною тактикою терористів, які намагаються нажахати на зачепити якомога більше людей.

«Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. І я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні під ударами рашистів опинилися столиця, а також населені пункти у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Рашисти застосували й дрони, й різноманітні ракети. За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, така атака була зумовлена спробою прориву системи ППО, а «різношерстість» об'єктів-цілей може свідчити про обмежений боєкомплект росії.

Після обстрілів 10 жовтня в Міністерстві освіти і науки рекомендували обласній владі та адміністраціям шкіл і вишів повернутися до дистанційного формату навчання.

Фото — скріншот

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