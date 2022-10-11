«Може бути втрачений дорогоцінний час»: дерматологиня про шампуні від випадіння волосся

Досить часто у своїй практиці дерматологиня Тетяна Бойчук стикається з ситуацією, коли люди переоцінюють можливості засобу завдяки хорошій рекламі. Така ситуація із шампунями від випадіння волосся. Чи дійсно вони можуть вплинути на проблему, лікарка дала відповідь на своїй сторінці у фейсбуці.

«Насамперед варто розділити шампуні на дві категорії, які можуть застосовуватися при випадінні волосся. Це засоби для лікування хронічних дерматозів, що можуть спричинити випадіння волосся (себорейний дерматит, псоріаз тощо). Такі шампуні справді можуть скоротити випадіння через зменшення запалення (але зазвичай це лікувальні шампуні і вони не позиціонуються як засоби проти випадіння). Є шампуні, на етикетках яких ви можете побачити: „від випадіння волосся; для росту волосся“. Вони позиціонуються як засоби для транспортування до волосяного фолікула активних компонентів, які володіють стимулюючими властивостями. Це зазвичай великий маркетинговий хід. Адже, ПАВи, які є основою шампуня, частота застосування, експозиція (тривалість) нанесення — це все не залишає шансів активним речовинами зберегтися на шкіри голови, а відповідно, і проникати до фолікула. Безумовно, шампуні можуть впливати на стан шкіри голови та на структуру волосся. Вони можуть мати заспокійливий вплив на шкіру голови, вони можуть делікатно очищувати шкіру, підтримувати фізіологічний pH шкіри, надавати гарний вигляд вашому волоссю. Але засіб для миття голови не здатний проникати до фолікула та впливати на ріст волосся».

За словами дерматологині, не варто наділяти магічними властивостями шампуні проти випадіння волосся, вони ніколи не замінять медикаментозне лікування алопецій. При виникненні даної проблеми та утворення залисин не займайтесь самолікуванням. Інколи може бути втрачений дорогоцінний час.

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