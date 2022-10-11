Швидкий пиріг з яблучно-сирною начинкою: діти швидко зметуть зі столу

В сезон яблук цей рецепт — ідеальний варіант, якщо хочете побалувати рідних ароматною та смачною випічкою. Як розповідає кондитерка Тетяна Петришина, пиріг вдається м"якенький та соковитий.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 8−10 ст. л. (160/200 г)

олія — 10 ст. л. (150 г)

борошно -12 ст. л. з гіркою (340/360 г)

молоко — 12 ст. л. (120/140 г)

дрібка солі

ванільний цукор -10 г

розпушувач -10 г

трішки апельсинової пасти/цедри (можна без)

яблука — 2 великих

Начинка:

сир м’який /або перетертий — 250 г

яйце — 1 шт.

цукор — 3 ст. л. (або до смаку)

крохмаль — 1 ст. л. без гірки

ванільний цукор — 10 г

Приготування начинки

Якщо берете сир з грудочками, то потрібно протерти через сито (блендером). Потім додати яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль, 1−2 ст. ложки сметани (консистенція не густої сметани) все збити/розмішати до однорідної маси. Перекласти в кондитерський мішечок (пакет з обрізаним кінчиком).

Приготування тіста

Яйця, сіль збити до піни, поступово додати цукор, збити до пишної білої маси, додати олію, молоко, цедру за бажанням, ванільний цукор, борошно, просіяне з розпушувачем, розмішати міксером на малих обертах до однорідності. Додати в тісто нарізані кубиками яблука, перемішати лопаткою. Вилити у форму, застелену пергаментом з бортиками, добре розрівняти, щоб яблука сховалися в середину тіста та поверхня була рівною.

За допомогою кондитерського мішечка зробити решітку з сирного крему, решітку зробити подвійну (тобто два рази). Начинка має втопитися трішки в тісто. Випікати в духовці, розігрітій до 180 С, 40/45 хв. Якщо верх сильно запікається, прикрити пергаментом. Залишити трішки охолонути, нарізати шматочками.

А українська фудблогерка Людмила Борщ, яка славиться своїми нескладними рецептами страв для усієї родини, радить приготувати пиріг з сезонними фруктами.

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