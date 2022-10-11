Швидкий пиріг з яблучно-сирною начинкою: діти швидко зметуть зі столу
В сезон яблук цей рецепт — ідеальний варіант, якщо хочете побалувати рідних ароматною та смачною випічкою. Як розповідає кондитерка Тетяна Петришина, пиріг вдається м"якенький та соковитий.
Інгредієнти:
яйця — 3 шт.
цукор — 8−10 ст. л. (160/200 г)
олія — 10 ст. л. (150 г)
борошно -12 ст. л. з гіркою (340/360 г)
молоко — 12 ст. л. (120/140 г)
дрібка солі
ванільний цукор -10 г
розпушувач -10 г
трішки апельсинової пасти/цедри (можна без)
яблука — 2 великих
Начинка:
сир м’який /або перетертий — 250 г
яйце — 1 шт.
цукор — 3 ст. л. (або до смаку)
крохмаль — 1 ст. л. без гірки
ванільний цукор — 10 г
Приготування начинки
Якщо берете сир з грудочками, то потрібно протерти через сито (блендером). Потім додати яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль, 1−2 ст. ложки сметани (консистенція не густої сметани) все збити/розмішати до однорідної маси. Перекласти в кондитерський мішечок (пакет з обрізаним кінчиком).
Приготування тіста
Яйця, сіль збити до піни, поступово додати цукор, збити до пишної білої маси, додати олію, молоко, цедру за бажанням, ванільний цукор, борошно, просіяне з розпушувачем, розмішати міксером на малих обертах до однорідності. Додати в тісто нарізані кубиками яблука, перемішати лопаткою. Вилити у форму, застелену пергаментом з бортиками, добре розрівняти, щоб яблука сховалися в середину тіста та поверхня була рівною.
За допомогою кондитерського мішечка зробити решітку з сирного крему, решітку зробити подвійну (тобто два рази). Начинка має втопитися трішки в тісто. Випікати в духовці, розігрітій до 180 С, 40/45 хв. Якщо верх сильно запікається, прикрити пергаментом. Залишити трішки охолонути, нарізати шматочками.
А українська фудблогерка Людмила Борщ, яка славиться своїми нескладними рецептами страв для усієї родини, радить приготувати пиріг з сезонними фруктами.186
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