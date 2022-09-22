41.44 / 42.56 40.54 / 41.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний та ароматний пиріг від Людмили Борщ: чудові ласощі до чаю для коханої родини (відео)

14:19 22 вересня 2022
Ілюстративне фото

Український фудблогер Людмила Борщ славиться своїми нескладними рецептами страв для усієї родини. Часто вона рекомендує приготувати пироги, якими із задоволенням ласують дорослі та діти.

До того ж, випічку можна збагатити сезонними фруктами, що й було зроблено Людмилою в новому рецепті.

Отже, вам знадобляться:

  • борошно 230 г.
  • яйця 5 шт.
  • маргарин 150 г.
  • розпушувач 2 ч.л.
  • лимонна цедра 1 ч. л.
  • цукор 80 г.
  • цукор ванільний 10 г.
  • мед 100 г.
  • персики 1−2 шт.
  • лимонний сік 1 ч. л.

Приготування

Яйця добре збиваються, до них додають цукор, цедру, розтоплений маргарин і просіяне борошно.

На рідке тісто, вилите у форму, викладають часточки фруктів, збризнуті лимонним соком.

Процес випікання пирога займає 50−55 хвилин.

«Таку випічку можна пекти хоч щодня настільки вона проста у приготуванні. Виходить пиріг дивовижно ніжним та апетитним», — стверджує автор рецепту.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати незвичайні деруни-«бандуряники» та свинячі ніжки у медово-соєвому соусі.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Номерний знак

Номер автомобіля залишиться у родині: МВС порадувало українських водіїв нововведенням

Віктор Медведчук

Слова розходяться із ділом: у Зеленського пояснили, чому кремль погодився обміняти «азовців» на Медведчука

цілющий відвар із льону

«Пальці швидко перестануть німіти»: готуємо цілющий відвар з насіння льону

Іме Удока

Зрадив дружину-акторку: тренер-фіналіст НБА попався на сексі з директором

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту