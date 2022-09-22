Смачний та ароматний пиріг від Людмили Борщ: чудові ласощі до чаю для коханої родини (відео)

Український фудблогер Людмила Борщ славиться своїми нескладними рецептами страв для усієї родини. Часто вона рекомендує приготувати пироги, якими із задоволенням ласують дорослі та діти.

До того ж, випічку можна збагатити сезонними фруктами, що й було зроблено Людмилою в новому рецепті.

Отже, вам знадобляться:

борошно 230 г.

яйця 5 шт.

маргарин 150 г.

розпушувач 2 ч.л.

лимонна цедра 1 ч. л.

цукор 80 г.

цукор ванільний 10 г.

мед 100 г.

персики 1−2 шт.

лимонний сік 1 ч. л.

Приготування

Яйця добре збиваються, до них додають цукор, цедру, розтоплений маргарин і просіяне борошно.

На рідке тісто, вилите у форму, викладають часточки фруктів, збризнуті лимонним соком.

Процес випікання пирога займає 50−55 хвилин.

«Таку випічку можна пекти хоч щодня настільки вона проста у приготуванні. Виходить пиріг дивовижно ніжним та апетитним», — стверджує автор рецепту.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати незвичайні деруни-«бандуряники» та свинячі ніжки у медово-соєвому соусі.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram