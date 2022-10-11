Німеччина передала Україні перший із чотирьох зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, домовленість про постачання яких було досягнуто у червні. Про це з посиланням на джерела повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, передача відбулася у вівторок поблизу польсько-українського кордону.

За словами міністра оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, постачання наступних трьох систем планується у 2023 році.

Довідково: наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM вважається однією з найдосконаліших систем ППО та призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак супротивника.

Раніше президент Зеленський у ході онлайн-зустрічі з лідерами країн «Великої сімки» просив збільшити постачання зброї нашій країні у відповідь на ракетні загрози, що збільшилися, з боку росії.

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