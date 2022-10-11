«Лише деякі рослини витримують нестачу світла та зниження температури»: готуємо балкон до осені

Восени закінчується літня пишність герані та петунії. Саме час для квіткової зміни рослин на своєму балконі, адже зараз дуже затребувані теплі кольори, такі як соковитий помаранчевий або сяючий фіолетовий. Що посадити у свій балконний ящик восени, розповіли фахівці спеціалізованого видання для садівників gartenjournal.net.

«Восени зверніть увагу на квіти і багаторічники, такі як айстра килимова, лілія кущова, осіння анемона, бергенія. Ці балконні рослини цвітуть восени, і підходять для ящиків та діжок. Озеленення на тінистому балконі — одне з найскладніших завдань для творчого садівника-любителя. Лише деякі рослини готові до зростаючої нестачі світла та зниження температури. Зараз саме час для цих декоративно-листяних рослин, чиє красиве листя компенсує відсутність барвистих квітів. Це гібриди хости, мініпапороть. Посадіть у віконному ящику комбінацію айстр і різних видів хост, щоб створити романтичну осінню атмосферу на балконі. Додайте осінніх барв у ящик на балконі за допомогою різнокольорових джутових стрічок в якості осінніх прикрас».

Оберніть стрічки навколо балконної коробки і скрутіть їх в пишні вузли. Для захисту коріння від перших холодних ночей підстеліть під обв'язувальний матеріал прозору плівку.

Раніше про посадку тюльпанів восени розповів агроном Денис Никонець.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram