Тюльпани не люблять застою води та вогкості: як правильно висадити квіти восени

Посадка тюльпанів — тема, яка хвилює чи не кожного господаря, хто дбає про свій квітник. Агроном Денис Никонець розповів, на які сорти тюльпанів слід звернути увагу восени і як правильно їх зараз висадити.

«До класу ботанічних тюльпанів відносяться квітки, чия висота не перевищує 15−20 см, а довжина квітки становить всього 3−5 см. Тобто це низькорослі тюльпани з квітконосами невеликої висоти. Завдяки різноманітності кольору і форм, ботанічні тюльпани дозволяють створити справжній калейдоскоп фарб в саду або у квіткових контейнерах. Гігантські тюльпани, виведені професійними селекціонерами в Голландії. Ці квіти-велетні прекрасні в груповій посадці і коли ростуть самостійно на клумбах. З них також формують шикарні букети завдяки високим квітконосам, що досягають метра, і великим бутонам. Головною особливістю махрових тюльпанів є подвійний набір листочків оцвітини. Низькорослі сорти, у яких квітконоси не перевищують 20−25 см, належать до раннього періоду цвітіння. А ось пізні піоновидні тюльпани відрізняються середнім розміром квітконоса й квітнуть пізніше».

За словами агронома, садити цибулини тюльпанів слід у жовтні при середньоденній температурі 7 — 10 градусів вище нуля.

«Найбільше підходить для висадки пухкий, поживний і нейтральний ґрунт (тобто рН на рівні 7). Глибина посадки цибулькових на 2−3 глибини цибульки. Тюльпани не люблять застою води і вогкості, тому місце посадки не повинно піддаватися скупченню талих вод. Квітка витримує весняні перепади температури, дощі та вітер, і має хорошу морозостійкість.

Важливу роль для вигонки має хороше освітлення і періодична підгодівля добривами (про це будемо розмовляти пізніше, бо для цього процесу потрібні свої умови). До речі, для пришвидшення посадки тюльпанів і їх скорішого викопування, а також захисту від ґрунтових друзів — садимо в кошички для цибулькових".

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