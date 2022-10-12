На місці надій ворога будуть руїни російської державності: Зеленський про те, чого «добилася» рф ракетними ударами

Попри спроби путінських варварів поставити Україну на коліна бомбардуванням мирних населених пунктів, по всій країні досить швидко та ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

На це звернув увагу президент Володимир Зеленський.

«Якби не сьогоднішні удари, то вже відновили б енергопостачання, водопостачання та зв'язок, які терористи пошкодили вчора. Сьогодні росія доб'ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування — всюди буде оновлено інфраструктуру. Де були втрати — вже є чи ще будуть споруди. Де були якісь сподівання ворога — будуть руїни російської державності», — сказав президент у зверненні за підсумками 230-го дня війни.

Глава держави подякував усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення країни після ударів терористів: рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб, співробітникам місцевої влади, керівникам місцевого самоврядування та чиновникам, які «працювали разом, справді в єдності та чудово».

Крім того, президент відзначив солдата Дмитра Шумського, якому вдалося точно вразити дві крилаті ракети окупантів.

«Дмитро Шумський виявив відмінні навички та реакцію, і за допомогою ПЗРК Stinger збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів», — сказав президент.

«Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване — відновимо!» — резюмував своє звернення Зеленський.

Нагадаємо, на онлайн-зустрічі лідерів G7 11 жовтня президент України розповів про жахливі наслідки ракетних атак, які росія завдає по Україні вже кілька днів поспіль, а також закликав до симетричних дій у відповідь. «Зараз одна людина блокує світ — і ця людина у Москві», — підкреслив Зеленський.

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