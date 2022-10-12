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Події

Чудове визволення: у Запоріжжі з-під завалів врятували родину з дитиною (відео)

10:45 12 жовтня 2022
порятунок

Російські фашисти кілька днів поспіль атакували ракетами Запоріжжя. Безліч багатоповерхових та приватних будинків було зруйновано. Під завалами лишалися люди.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати сім'ю, яка ховалась у льоху й опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня, повідомили рятувальники.

Зазначається, що під час нічних обстрілів ракета влучила у житловий будинок, й він частково зруйнувався. Під завалами опинилася ціла родина, яка ховалась від обстрілів у льоху.

«Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка та дитину», — йдеться у повідомленні.


На щастя, врятованим навіть не знадобилася медична допомога.

У своєму нещодавньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці відновлять усе, що знищили російські фашисти. Терористичними атаками окупанти не зламають волю українців до життя та перемоги, натомість доб'ються розвалу самої росії.

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