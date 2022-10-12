Чудове визволення: у Запоріжжі з-під завалів врятували родину з дитиною (відео)

Російські фашисти кілька днів поспіль атакували ракетами Запоріжжя. Безліч багатоповерхових та приватних будинків було зруйновано. Під завалами лишалися люди.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати сім'ю, яка ховалась у льоху й опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня, повідомили рятувальники.

Зазначається, що під час нічних обстрілів ракета влучила у житловий будинок, й він частково зруйнувався. Під завалами опинилася ціла родина, яка ховалась від обстрілів у льоху.

«Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка та дитину», — йдеться у повідомленні.

На щастя, врятованим навіть не знадобилася медична допомога.

У своєму нещодавньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці відновлять усе, що знищили російські фашисти. Терористичними атаками окупанти не зламають волю українців до життя та перемоги, натомість доб'ються розвалу самої росії.

914

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram