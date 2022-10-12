Сервісні центри МВС заявили про зупинення надання послуг: у чому причина
Через проблеми з енергопостачанням сервісні центри МВС у середу, 12 жовтня, тимчасово призупинили надання послуг. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС у Facebook.
«У зв'язку з перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Тому надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено», — йдеться у повідомленні.
Про поновлення роботи у МВС пообіцяли повідомити додатково.
Нагадаємо, за даними міністра енергетики, близько 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено російськими ракетами за два дні масового обстрілу.
Керівництво країни закликало українців не перевантажувати енергосистему, не включати електроприлади у пікові години та знизити споживання електроенергії.
У середу, 12 жовтня, у Києві ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.
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