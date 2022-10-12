«Віримо та тримаємося»: дружина Усика «викупалася» в сонячних променях

Красуня-дружина непереможного українського боксера-суперважковаговика Олександра Усика активно ділиться із підписниками в соціальних мережах своїми переживаннями, часом у жорсткій формі висловлюючи своє ставлення до рашистів та жахів, які творить армія рф на території України.

Цього разу мати трьох дітей боксера опублікувала в Instagram яскраві фото, на яких ловить теплі осінні промені сонця.

«Українці — найкращі. Віримо та тримаємося», — написала Катерина під знімками.

Нагадаємо, дружина боксера привітала президента країни-агресора володимира путіна з днем народження, натякнувши на швидку смерть кремлівського фюрера, а потім пораділа новинам про підрив Кримського мосту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика назвала російську націю жорстокою та боягузливою.

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