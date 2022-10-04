Дружина Усика жорстко висловилася, що відчуває до російського народу

Катерина Усик, яка наприкінці серпня повернулася з чоловіком-чемпіоном до України, не соромиться публічно висловлювати свою думку щодо війни, розв'язаної росією на території нашої країни, та ставлення до всього, що пов'язано з агресором.

Цього разу жінка назвала націю росіян «жорстокою та боягузливою», а також поділилася, що відчуває до російського народу.

«Як нації їх уже немає та не було — жорстокі та боягузливі. Мені всі 7 місяців було цікаво, коли постануть, коли дійде… Ніколи! Нація повністю деградувала вже давно. Відчуваю до них здебыльшого огиду. Ми всі пам'ятатимемо, який біль вони нам принесли», — написала мати трьох дітей боксера на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши скріншот з однієї з передач новин рф.

Нагадаємо, раніше дружина Усика повправлялася у стрільбі в тирі, тричі «простріливши» голову путіну, а також навідалася до свого будинку під Києвом, де господарювали російські «асвабадітєлєй».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика назвала путіна старим пнем.

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