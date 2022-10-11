На Дніпропетровщині запроваджено режим «тотальної економії» електроенергії

Дніпропетровщина вимушено запровадила тимчасовий режим економії електроенергії, який наразі застосовується і в інших регіонах країни, через нову атаку на об’єкти життезабезпечення регіону з боку рф. Це необхідно, аби забезпечити роботу лікарень, транспорту та соціальної інфраструктури.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни поцілили ракетами по інфраструктурних об'єктах у Павлоградському та Кам’янському районах. Відбулися серйозні руйнування, тож багато населених пунктів залишилися без світла.

Наразі до роботи залучено усі служби, рятувальники ліквідують наслідки прильотів, а енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

«Прошу усіх заощаджувати електрику», — звернувся до земляків Резніченко.

Нагадаємо, цієї ночі від російських ударів потерпали три райони області — Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив по них «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» та важкою артилерією.

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