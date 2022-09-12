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Італійський універсальний соус суго на зиму: використовується з усіма видами пасти та м’яса

21:12 12 вересня 2022
соус суго

Суго — це універсальний італійський соус, який використовують до всіх видів пасти та м’яса і який має чудовий, в міру гострий смак. За словами кулінарки Світлани Ситник, його готувати дуже швидко, а результат точно порадує кожного.

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів,
  • 4 солодкі перці,
  • 2 перці чилі,
  • 10 зубчиків часнику,
  • 2 — 3 ст. л. оливкової олії,
  • 1 ст. л. солі,
  • 3 ст. л. цукру,
  • чорний перець,
  • базилік.

Приготування:

Оливкову олію розігріти й трішки обсмажити на ній подрібнений часник. Солодкий перець дрібно нарізати й обсмажити з часником.

Помідори ошпарити кип’ятком, зняти шкірку, змолоти на м'ясорубці, варити разом з дрібно нарізаним перцем чілі пів години.

З’єднати з часниковою масою і варити ще 10 хв.

Приправити до смаку сіллю, цукром, базиліком, чорним перцем. Розлити в стерильні банки й закатати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт найсмачнішої аджики зі слив.

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