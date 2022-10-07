Готуємо гарбузові булочки з яблуками: ідеально до ранкової кави

Осінь — найкращий час, щоб побалувати себе самими різноманітними стравами з гарбуза. Фудблогерка Соня Канлай, яка обожнює смачну та оригінальну випічку, додає гарбуз в тісто для булочок. І вони виходять неймовірно ароматними та жовтого, наче сонечко, кольору. Тож навіть у похмурий день піднімуть вам настрій.

Тісто:

250 г гарбузового пюре

150 г вершкового масла кімнатної температури

100 г коричневого цукру

1 ч. л. солі

18 г сухих дріжджів

350 мл теплого молока

1 ч. л. кардамону

1 ч. л. ванільного цукру

2 яйця

приблизно 800−850 г борошна

Для начинки:

яблучне варення

Приготування:

У чаші кухонного комбайна змішуємо борошно та інші сухі інгредієнти для тіста. Яйця змішуємо з трохи теплим молоком, додаємо також пюре гарбуза і виливаємо суміш у борошно. Замішуємо тісто, поступово додаючи вершкове масло. Вимішуємо хвилин 12−15.

Коли тісто стане досить еластичним, кладемо його у велику миску, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце для вистоювання на 1,5 — 2 години, тісто має збільшитись у розмірі вдвоє. За годину тісто потрібно обім'яти 1 раз.

Далі — формування та випікання булочок-гарбузів. Тісто злегка обім'яти, розділити на 12 -14 рівних частин. Сформувати кульки і трохи приплюснути. У серединку кладемо трохи яблучного варення, защипуємо краї, надаємо форму булочки і кладемо защипом вниз. Кулінарною ниткою обмотати булочку, надаючи їй форму гарбуза, нитку сильно не затягувати, інакше буде складно знімати її з готової булочки.

«Гарбуз» залишаємо під рушником ще хвилин на 35, потім змащуємо яйцем, посипаємо цукром, вставляємо «хвостик» (мигдаль) і відправляємо в духовку хвилин на 17−20 при 180 градусах.