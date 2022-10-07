40.15 / 41.14 38.90 / 40.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо гарбузові булочки з яблуками: ідеально до ранкової кави

22:03 7 жовтня 2022
гарбузові булочки з яблуками

Осінь — найкращий час, щоб побалувати себе самими різноманітними стравами з гарбуза. Фудблогерка Соня Канлай, яка обожнює смачну та оригінальну випічку, додає гарбуз в тісто для булочок. І вони виходять неймовірно ароматними та жовтого, наче сонечко, кольору. Тож навіть у похмурий день піднімуть вам настрій.

Тісто:

  • 250 г гарбузового пюре
  • 150 г вершкового масла кімнатної температури
  • 100 г коричневого цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 18 г сухих дріжджів
  • 350 мл теплого молока
  • 1 ч. л. кардамону
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 2 яйця
  • приблизно 800−850 г борошна

Для начинки:

  • яблучне варення

Приготування:

У чаші кухонного комбайна змішуємо борошно та інші сухі інгредієнти для тіста. Яйця змішуємо з трохи теплим молоком, додаємо також пюре гарбуза і виливаємо суміш у борошно. Замішуємо тісто, поступово додаючи вершкове масло. Вимішуємо хвилин 12−15.

Коли тісто стане досить еластичним, кладемо його у велику миску, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце для вистоювання на 1,5 — 2 години, тісто має збільшитись у розмірі вдвоє. За годину тісто потрібно обім'яти 1 раз.

Далі — формування та випікання булочок-гарбузів. Тісто злегка обім'яти, розділити на 12 -14 рівних частин. Сформувати кульки і трохи приплюснути. У серединку кладемо трохи яблучного варення, защипуємо краї, надаємо форму булочки і кладемо защипом вниз. Кулінарною ниткою обмотати булочку, надаючи їй форму гарбуза, нитку сильно не затягувати, інакше буде складно знімати її з готової булочки.

«Гарбуз» залишаємо під рушником ще хвилин на 35, потім змащуємо яйцем, посипаємо цукром, вставляємо «хвостик» (мигдаль) і відправляємо в духовку хвилин на 17−20 при 180 градусах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати рогалики на гарбузовому тісті.

Читайте також: Гарбуз в малиновій заправці з сирним соусом фондата: порадуйте рідних вишуканою вечерею

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація в армію рф

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

Добкін у ЗСУ

Добкін на фронті: де, як та на чиєму боці воює колишній поціновувач усього російського

Влад Росс

«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

Газова плита

Споживачам, які «не товаришують» з інтернетом, підказали спосіб передачі показань лічильників газу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту