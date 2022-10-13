Відвів літак, що падав, від житлових кварталів: пілота, який врятував Вінницю, представлять до звання Героя України

Під час відбиття чергової атаки ворога з повітря зазнав катастрофи винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил.

Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, це сталося 12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці.

«Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Того дня пілот знищив п’ять „шахідів“: три — на півдні України і два — над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів», — йдеться у повідомлення.

Наразі технічні причини, через які пілот почав втрачати керування літаком, не встановлені. Перед тим, як катапультуватися, льотчик зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці.



Командувач Повітряними силами ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Нагадаємо, що протягом 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет», а вночі 13 жовтня — ще чотири «шахіда».

Фото з мережі

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