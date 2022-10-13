Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

13 жовтня астрологи називають днем, коли все, що відбувається, є відображенням ставлення людини до життя. Зірки радять сьогодні бути особливо уважними. Можливо, зробивши правильні висновки, можна буде уникнути помилок. Також слід пам'ятати, що будь-яке необережне слово може стати причиною серйозного конфлікту. У першій половині дня, яка характеризуватиметься зростанням оптимістичних настроїв, можна дати нездійсненні обіцянки. Тож оцінюйте свої сили об'єктивно. Не треба не лише обіцяти щось нездійсненне, а й тверезо дивитися на обіцянки оточуючих. Друга половина дня добре підходить для спілкування, що принесе позитивні емоції.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 13 жовтня пропонує slovofraza.com.

Овен

Не виключено, що сьогодні вам вдасться реалізувати плани, намічені на день, проте велика ймовірність конфліктних ситуацій з партнерами або начальством, в результаті яких ви можете постраждати. Виявляйте обачність: плітки та злі язики постараються вам нашкодити. Не втручайтесь у чужі розмови, а тим більше у суперечки.

Телець

Настає чудовий час для роздумів про перехід до нового роду діяльності, відновлення та зміцнення старих зв'язків або надання допомоги близьким. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас змінити плани. Зверніть увагу на своє здоров'я. Через різке зниження життєвого потенціалу вкрай небажана фізична перенапруга або дії, пов'язані з ризиком.

Близнюки

Зірки обіцяють жінкам-Близнюкам успіх у пошуку додаткових джерел доходу або перехід до нових видів діяльності. Емоційні переживання або монотонність життя, як це здається, може змусити чоловіків-Близнюків шукати нові знайомства або враження, що в майбутньому створить безліч проблем.

Рак

Прислухайтеся до свого голосу. Сьогодні добре молитися за допомогу. Потрібно берегти вуха, їх не можна сьогодні проколювати. Не беріть на себе зобов'язань, які ви не в змозі виконати. Загостриться інтуїція, можливі віщі сни. Потрібно носити яскравий одяг і не впадати у відчай.

Лев

Гарний день для ведення ділових переговорів, підписання договорів та контрактів. Знайомства у цей день можуть стати у нагоді. Сприятливо відвідати перукаря чи візажиста, купити собі щось із одягу.

Діва

Сьогодні ваші почуття можуть набути незвичайної гостроти. Не рекомендується йти до своєї мети у сліпому пориві. Розважливий погляд на свої можливості, дипломатичний талант і темпераментність допоможуть досягти успіху у осіб протилежної статі.

Терези

Здатність повністю віддавати себе роботі допоможе впоратися з деякою емоційною нестійкістю. Намагайтеся позбутися упередженої думки. Зірки радять проводити якнайбільше часу поза домом, тому що не виключено, що саме сьогодні ви познайомитеся з людиною, з якою зв'яжете подальше життя.

Скорпіон

Напружений день. Будьте дуже уважні та обережні у спілкуванні з родичами та близькими друзями — ймовірний конфлікт. Вміння прощати образи та емоційна гнучкість збережуть енергію для нових звершень. Сон може бути віщим і незабаром здійсниться.

Стрілець

День несе несподівані повороти долі, тому зберігайте спокій та контролюйте ситуацію, яка може призвести до принципового протистояння з партнерами чи друзями. Виявіть зібраність і обачність — несприятливе розташування планет не дозволить вам виявити ділові здібності або призведе до серйозної помилки.

Козеріг

Достатньо вдалий час для ділових операцій, хоча значних фінансових прибутків чекати не доводиться. Ймовірно, у службовому становищі можуть статися сприятливі зміни чи поява нових людей дозволить брати участь у нових проектах. Слід розібратися зі справами, що були відкладені, чи невирішеними проблемами.

Водолій

Ваш життєвий потенціал перебуватиме сьогодні на висоті, проте надлишок внутрішньої енергії може призвести до погіршення стосунків з одним із колег. Швидше за все ваша м'якість, аура смутку і меланхолії спровокують прагнення партнера або начальника звалити на вас додаткові обов'язки. Не виключено, що вам доведеться з головою поринути у справи, які потребують негайного вирішення. Вечір зірки рекомендують присвятити проблемам особистого життя та духовного розвитку. Сон здійсниться.

Риби

Сприятливий день для започаткування нової справи або встановлення нових відносин з партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на найвищому рівні. Нестандартний підхід до звичних обов'язків, порядність та відповідальність у відносинах з партнерами стануть запорукою майбутніх успіхів.

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Фото Pixabay

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