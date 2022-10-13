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Спорт

«Жодні ракети, обстріли та атаки нас не зламають»: Світоліна перед пологами звернулася із закликом

11:04 13 жовтня 2022
Еліна Світоліна

Призерка Олімпійських ігор у Токіо, знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна, яка, за словами її чоловіка Гаеля Монфіса, цього тижня має народити дівчинку, закликала підтримати Україну.

«За останні два дні росія запустила по нашій Батьківщині понад сотню ракет і безпілотників-камікадзе. Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг, Дніпро, — написала Еліна Світоліна в Instagram. — Ворог лютує через власну слабкість на фронті, мститься безневинним мирним жителям, люди просто йдуть на роботу і ведуть своїх дітей до школи.

Хочу зазначити, що жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. Вони можуть забрати наші будинки та цілі вулиці, але не нашу гідність, мужність та спрагу свободи.

Ми захистимо Україну. Ми боротимемося до перемоги.

У ці дуже темні дні нехай ваші емоції перетворяться на пожертвування. Підтримайте Україну та пожертвуйте United24 (створена з ініціативи Володимира Зеленського платформа для збору пожертв для України. — Авт.)".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, яка зробила паузу в кар'єрі, оголосила про свою вагітність у травні. В оновленому рейтингу WTA колись третя ракетка світу, яка перераховувала призові на потреби ЗСУ, посідає 164-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Еліна Світоліна в купальнику показала свій «найкращий з цих днів».

Фото Instagram

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