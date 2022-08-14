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Спорт

Вагітна Світоліна в купальнику показала свій «найкращий із цих днів»

16:05 14 серпня 2022
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна, в будинку якої з'явився «чарівник"-шкідник, відпочиває у Монако.

Вагітна українка, яка у жовтні вперше стане мамою, сфотографувалася в купальнику на березі Лігурійського моря. «Найкращий із цих (монегаських) днів», — підписала одеситка під яскравими фото на своїй сторінці в Instagram, «нарвавшись» на сотні компліментів.

Зазначимо, що Світоліна відпочиває на самоті, оскільки її чоловік, француз Гаель Монфіс, брав участь у турнірі в канадському Монреалі, де дійшов до третього кола та поступився британцю Джеку Дрейперу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Світоліна показала татуювання в пікантному місці.

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