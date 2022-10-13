Живе по сусідству з Пугачовою: дружина Віктора Павліка з маленьким сином поїхала до Ізраїлю

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка після тривалого від’їзду повернулася до Києва, знову поїхала з України. Жінка з маленьким сином Михайликом, якому у серпні виповнився рік, та своєю матір’ю вирушила до Ізраїлю. У цій країні проживає з родиною старша сестра Катерини.

Дружина артиста розповіла у соцмережах, що вирішила повезти сина на море, але спочатку заїхала до сестри, щоб привітати її дітей з днем народження, та побачитися з рідними.

Катерина показала, що живуть вони у приватному будинку. Поряд зупинилася російська співачка Алла Пугачова. Сестра Репяхової бачила зірку на концерті Земфіри в Тель-Авіві. До речі, Алла Борисівна сиділа у залі разом із глядачами, а не у віп-секторі.

Нагадаємо, що Земфіра зі сцени засудила війну в Україні, проте прибрала за лаштунки український прапор, який передала на сцену прихильниця з нашої країни.

Фото instagram.com/repyahovakate

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram