Ворог кілька годин обстрілював Оріхів під Запоріжжям: є загиблі та поранені (відео)

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух, який раніше розповідав про варварські удари рашистів по обласному центру, повідомив про черговий обстріл міста Оріхів.

«Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні», — написав він у соціальних мережах та показав наслідки обстрілів.

За словами Олександра Старуха, під час обстрілів загинула жителька села Преображенка, що розташоване поряд з містом.

«Маємо 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 — у Степногірську. Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, домівки, в які люди вкладали все своє життя», — додав він.

Нагадаємо, що 13 жовтня ворог завдав ракетного удару по Миколаїву. Наразі відомо про трьох загиблих. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку.

Ілюстративне фото зі сторінки Олександра Старуха

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