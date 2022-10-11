Протягом доби окупанти застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок удару постраждала інфраструктура понад 10 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомили у Генеральному штабі, підсумовуючи 230 добу протистояння повномасштабному вторгненню рф.

Такі атаки є проявом слабкості противника, адже ні мобілізація, ні перекидання ним резервів не дають йому можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом в росії продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів Східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське, а на Херсонщині — завдали результативного удару по району зосередження живої сили та військової техніки ворога. За наявною інформацією, було знищено до 100 окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

А в Запорізькій області за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Нагадаємо, також стало відомо про звільнення в рамках обміну 32 полонених воїнів ЗСУ.

678

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram