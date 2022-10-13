Агентурна мережа із кримінальників: СБУ розкрила нову схему російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала чергову російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України.

За даними української спецслужби, до її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Туди їх направили після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Кримінальників, яким залишалося небагато відсидіти, завербували співробітники фсб, порадивши просити про переведення до пенітенциарних закладів на територіях, підконтрольних Україні. Після закінчення терміну ув’язнення чоловіки мали виконувати завдання куратора — «начальніка оператівной часті ісправітєльной колоніі № 38» терористичної організації «лнр». Свої дії він координував з кадровими співробітниками фсб.

«Тюремник через психологічний тиск та погрози фізичної розправи схиляв засуджених підписати зобов’язання щодо негласного співробітництва з окупантами. Тільки за такої умови він „гарантував“ їм переведення до виправних установ на підконтрольній українській владі території та повернення додому. Таким чином він сформував агентурну мережу, яка мала збирати інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України», — йдеться у повідомленні.

Втім, СБУ своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвала плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.

Наразі ворожому вербувальнику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Українська спецслужба встановила осіб та місця перебування всіх організаторів злочину, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганщини.

Нагадаємо, що нещодавно IT-Армія зламала сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, отримавши всі дані найманців.

Ілюстративне фото зі сторінки СБУ у соцмережах

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