На дорогах України запрацювали нові «Труками»: де на водіїв очікує сюрприз

З четверга, 13 жовтня, на автомобільних дорогах України з’явилися 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Як повідомляють в Патрульній поліції, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюється на 229 ділянках.

Втім, контрлю в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та там, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, не буде.

Зокрема, в Києві це проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварський, вулиці Боргащівська та Саперно-Слобідська, Столичне та Набережне шосе.

Повний перелік по областям можна подивитися на сторінці Патрульної поліції у соцмережах.

Нагадаємо, що у травні МВС відновило роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху, які відключали на початку широкомасштабного вторгення росії в Україну.

Фото зі сторінки Патрульної поліції

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