В Україні ухвалили вирок особистому охоронцю відомого бойовика «Гіві»

В Україні продовжують притягати до відповідальності колаборантів. Так, нещодавно засудили відомого бойовика, який охороняв терориста «Гіві». Він отримав 13 років тюрми. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

«На основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ, суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації „днр“. Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань „днр“, а після оголошення путіним „спеціальної воєнної операції“ пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року. Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста „Гіві“, який очолював незаконний підрозділ „батальйон Сомалі“. Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з „Гіві“ давав інтерв’ю псевдожурналістам „днр“», — повідомили в СБУ.

Там зазначили, що злочини проти України не мають строку давності.

«Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва призначив зраднику покарання — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», влітку українські правоохоронці викрили колишнього радянського офіцера, який активно розповсюджував у забороненій соціальній мережі матеріали російської пропаганди. У них він прославляв путіна, гиві та захарченка.

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