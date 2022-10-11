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Україна

Офіцери, сержанти, солдати: в Україну повернулися понад 30 бранців рф

18:55 11 жовтня 2022
Колишні бранці

Україна провела черговий обмін полоненими — на свободі опинилися ще 32 воїни ЗСУ — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ.

«Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. У кожного полоненого своя історія», — розповів у Facebook очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зокрема було звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.

«Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки», — розповів голова ОП.

Нині звільнені бійці проходять медичний огляд.

Також було повернуто додому тіло ізраїльтянинп Дмитра Фіалки, який останні два роки проживав в Україні, і працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів). На фронт він пішов добровольцем, хоч мав двох маленьких дітей.

Нагадаємо, у вівторок за наслідками надважких переговорів з російською стороною Україні було передано тіла ще 62-х полеглих героїв, у тому числі й тих, хто перебував у Оленівці, де росіяни вчинили теракт.

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