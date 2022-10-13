«Відчула на собі всю „радість“ руського міра»: мовчунка Сєдокова через санкції залишилась без необхідних ліків

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе та будує кар’єру у рф, продовжує мовчати про війну в рідній країні і веде світське життя, купаючись в розкоші. Та днями артистка відчула на «власній шкірі» дію санкцій та нікчемність росії, з полиць якої зникають імпортні товари. Зокрема у великому дефіциті наразі медикаменти. Про це співачка поскаржилась на своїй сторінці в Інстаграмі, яку закрила для української публіки.

«Знову разом, знову поруч. Я і моя кропив'янка. У мене почався гострий напад кропив'янки, тому я не можу піти в зал, а йду в аптеку по таблетки. Коли закінчується дія уколу (зазвичай його вистачає на кілька місяців), то будь-яке нервове потрясіння є тригером для нового нападу. І тут можна спробувати відтягувати все сильними антигістамінними таблетками в левовій дозі, від яких спати хочеться і без сил. Або знову укол за 1000 доларів, який зараз ніде не знайти», — скаржиться Сєдокова.

Відомо, що препарат, який потрібен артистці, виготовляється в американській компанії Meta Platforms Inc. Але вона визнана екстремістською організацією і заборонена в росії.

Нагадаємо, Анна Сєдокова разом з іншими співачками, які не знайшли слів, щоб назвати війну рф проти України війною та засудити агресію, а натомість спокійно живуть і виступають в рф, потрапили до санкційного списку РНБО.

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