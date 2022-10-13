Окупанти у Херсоні розстріляли відомого музиканта за відмову співпрацювати

В окупованому росіянами Херсоні диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка розстріляли окупанти. Про це повідомила у Facebook журналістка Олена Ваніна.

«Пишуть з Херсона… „Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%. Я не знаю, мені хотілося б, щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник.“ P. S. Це Юрій Керпатенко. Фото з його фейсбука. Колеги пишуть, що перестав виходити на зв'язок ще у вересні. Дуже хочеться, щоб він написав, що він живий і це все неправда… просто був поганий зв'язок», — написала вона.

Як повідомила Ксенія Ліфер, Юрій Леонідович Керпатенко був українським диригентом, оркестровщиком, баяністом, талановитим аранжувальнико. Працював головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Херсонщині рашисти розстріляли подружжя фермерів.

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