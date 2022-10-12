«Руські увірвалися до хати, схопили Олю і кудись відвезли»: на Херсонщині окупанти викрали молоду жінку

Про злочини окупантів щодня дізнається світ. Буквально з перших днів вторгнення рашисти викрадають українців та вивозять у невідомому напрямку. Додому повертаються не всі. На Херсонщині окупанти серед білого дня викрали молоду жінку і вивезли у невідомому напрямку. Інцидент стався в окупованому російськими селі Раденськ. 31-річну Ольгу Акашеву окупанти викрали 10 жовтня. Про те, що сталося, «ФАКТАМ» розповіла рідна сестра Ольги Ганна.

- Це сталося після обіду. Росіяни увірвалися до будинку, схопили Олю і кудись відвезли, — розповіла «ФАКТАМ» Ганна. — При цьому забрали її телефон, ноутбук, і в будинку перевернули все вгору дном. Мабуть, щось шукали, але не знайшли.

Оля залишалася на окупованій території через наших батьків-пенсіонерів та стареньку бабусю — не хотіла їх кидати. В окупації дуже складно, у тому числі з медичною допомогою та ліками, яких немає. Сестра намагалася знаходити медикаменти. Крім того, вона дуже любить тварин, і дбала про кішок і собак, яким, крім неї, не було кому допомогти. Ми уявлення не маємо, навіщо вона знадобилася російською. Розуміючи, що треба бути дуже обережною, Оля не виставляла у соцмережах жодних постів. Навіть розмовляючи телефоном, окупантів не обговорювала, розуміючи, що телефони можуть прослуховуватися. Вона з перших днів війни на власні очі бачила, що відбувається — як російські військові викрадають людей, забирають прямо з їхніх будинків. Когось потім відпускають, а когось так більше не бачили. Одна жінка років п'ятдесяти з їхнього села після такого викрадення потрапила до реанімації… Оля — молода вродлива жінка, і нам страшно уявити, що з нею може статися.

Коли росіяни перелізли через паркан і увірвалися до будинку, батьків не було. Мама з татом повернулися якраз коли Олю відвозили. Батьку сказали віддати зброю, якої в нього ніколи в житті не було — він звичайний інженер, зараз на пенсії, і в нас удома ніколи не було нічого подібного. Куди відвозять Олю, звичайно ніхто не сказав. Люди в селі знають, де окупанти тримають тих, кого викрали чи взяли в полон. Батьки вже туди ходили, але не отримали жодної інформації. Ми навіть не знаємо, чи там Оля, чи ні.

Батьки кажуть, що напередодні все було спокійно, вони не помітили, щоби хтось стежив за їхньою родиною. Сестра була в пригніченому стані — життя в окупації виносити дуже складно, а тут ще жахливі новини про масовані обстріли українських міст… Ми молимося за Олю, намагаємось її знайти. Шукаємо людей, родичів яких так само викрали — можливо, вони зможуть щось підказати. Залишається сподіватися, що Оля ціла і неушкоджена. Ми дуже за неї боїмося.

Нагадаємо, нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що ЗСУ відбили атаки на 6 населених пунктів і завдали ворогові відчутних втрат: лікарні під Херсоном забиті пораненими окупантами.

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