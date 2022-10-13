Росіяни продовжують уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Зокрема, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за поточну добу, окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ», — йдеться у повідомленні.

Так, авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

«Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них — „Shahed -136“. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів. Крім того, підтверджено вогневе ураження 12 жовтня поточного року двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються», — повідомили у Генштабі.

Там також додали, що російські окупанти продовжують вивозити українських діте й з тимчасово зайнятих територій. З початку жовтня з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.

«Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11−12 жовтня у виправній колонії № 16 міста Салават республіки Башкортостан було завербовано 385 в’язнів», — інформують у Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», мелітопольські колаборанти готуються в терміновому порядку разом із сім'ями покинути тимчасово окуповане місто. Ввечері, 11 жовтня від «гауляйтера» Запорізької області балицького зрадникам почало надходити розсилання з дивним указом, в якому йдеться про те, що особам, які співпрацюють з окупаційною владою, до 25 жовтня треба бути готовими виїхати до окупованого Криму.

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