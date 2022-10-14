Російський агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, звідки в рф вивозять українських дітей. Таке констатують у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на початку 234-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню ворога.

За повідомленням військових, ворог нині здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках, веде повітряну розвідку, вербує найманців і продовжує свою «часткову» мобілізацію. Остання відбувається, незважаючи на нездатність навчальних центрів збройних сил рф до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. Саме з цієї причини у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю було прийнято рішення призупинити відправку «свіжомобілізованих» до таких центрів.

Також для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців, зокрема, й іноземців. Наприклад, стало відомо про прибуття 9 жовтня на тимчасово окуповану територію АР Крим близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України.

Збільшення особового складу російських окупаційних військ відзначено і на тимчасово окупованій території Запорізької атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію у якості бази для розміщення особового складу, адже ЗСУ її не обстрілюють з міркувань радіаційної безпеки.

Противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя, для проведення ретельних обшуків, разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники фсб.

Але Сили оборони України тримають стрій і за минулу добу відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА. Своєю чергою ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, президент Зеленський дав відповідь на питання про надзвичайно слабкий рівень підготовки російських «мобиків», що їх нині закидають в Україну.

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